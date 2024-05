Wiener Festwochen: Eine Blutjause, heiliger Ernst und ein toter Stier beim "Liebestod"

Liddell ist in jenem Performancebereich ein Star, in dem es viel um eine Wahre-Kunst-Pose geht und darüber, sich ganz in Echt zu entäußern. Das passt schon, der Mensch ist eben ein Wesen, das hauptsächlich aus kaum in Zaum gehaltenen Flüssigkeiten besteht. Deren Hervorbrechen ist, da gibt es in der Freud-Stadt Wien keinen Widerspruch, zumeist mit Lust oder Leid verbunden (oder, natürlich, beidem). Dass das nach Außen gekehrte Innere auch Kunst-Stoff hergibt, das haben uns Nitsch und Drahdiwaberl zur Genüge gelehrt.

Liddells Vermengung von Künstlich und Echt will dezidiert an das wirkliche Leben anknüpfen; Liddell oder ihre Bühnenfigur, die aus Liddells Innenleben besteht, schimpft später etwa über den verbeamteten Kulturbetrieb in Frankreich (der, nur zur Erklärung, eine Fünf-Stunden-Performance von ihr ablehnte, bei der Frauen mit einem Oktopus masturbieren sollten). Ihr Kunst lebt in einem Körper- und Existenzschmerzbereich, der keine Grenzen kennt.