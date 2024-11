The Last Dinner Party sagen Tour ab

Von 0 auf 100 in nur wenigen Tagen. So kann man den Aufstieg der britischen Band The Last Dinner Party im Vorjahr zusammenfassen. Dieser raketenhafte Aufstieg, der Hype, der Wirbel gehen an einem natürlich nicht spurlos vorbei. Diese bittere Erfahrung musste die fünfköpfige Frauenband in den vergangenen Wochen machen. Konzerte wurden in letzter Minute abgesagt, was viele Fans verärgert hat. Daher musste die Band handeln, den Stecker ziehen: Es wird in diesem Jahr keine Konzerte mehr geben. Der Grund: Burnout und Überlastung.