The Last Dinner Party: Einmal viel von allem, bitte!

Der seit Wochen anhaltende Hype rund um die fünfköpfige Girlgroup hat sich bereits bis nach Österreich herumgesprochen: Ihr Konzert am 26. Februar im Wiener Musikclub Grelle Forelle ist seit Tagen restlos ausverkauft. Bald werden größere Hallen und sicherlich auch Stadien folgen. Dafür braucht es aber Songs, von denen The Last Dinner Party bislang noch nicht viele hatten. Das ändert sich mit dem soeben vorgelegten Debütalbum „Prelude To Ecstasy“. Mit zwölf Stücken lässt sich schon einmal eine Stunde Liveshow füllen. Nachschlag braucht man danach eh erst mal keinen, denn The Last Dinner Party tragen ordentlich dick auf: Einmal viel von allem, bitte!

Der Titelsong, der gleichzeitig auch das Album eröffnet, ist eine Art Intro, das Vorspiel zu einem sich danach abspielenden Drama. Es gibt Streicher, Bläser, Harfen, ja, ein ganzes Orchester – komponiert von der Keyboarderin Aurora Nishevci, die ihr Handwerk an der Guildhall School of Music and Drama in London gelernt hat. Sie hat wohl auch den Rest der Songs mit opulenten Sounds ausstaffiert: Ständig klimpert, zirpt und bimmelt es im Hintergrund.