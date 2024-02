66. Grammy-Verleihung: Musik ist weiblich

Die positive Überraschung zuerst: Österreich ist Grammy! Zumindest durfte der aus Graz stammende und seit Jahren in den USA lebende Gitarrist Markus Illko ein Grammophon mit nach Hause nehmen (mehr über Illko lesen Sie hier). Ansonsten ist bei der am Sonntagnacht in Los Angeles abgehaltenen Verleihung des immer noch wichtigsten Musikpreises auf Erden mehr oder weniger alles nach Plan verlaufen: Taylor Swift hat einen Grammy für das beste Album des Jahres gewonnen und damit wieder einmal Geschichte geschrieben. Mit „Midnights“ gewann die 34-Jährige in der Hauptkategorie nach den Auszeichnungen für „Fearless“, „1989“ und „Folklore“ zum vierten Mal. Swift ließ damit Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder hinter sich, die je dreimal in der Kategorie ausgezeichnet wurden.