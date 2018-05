Es war eines der sprechendsten Beispiele für die Diskriminierung von Frauen in der Unterhaltungsbranche: Claire Foy, Hauptdarstellerin der gefeierten Netflix-Serie "The Crown", bekam weniger bezahlt als der Mann an ihrer Seite (Matt Smith als Prinz Philip). Laut Daily Mail wird das nun nachkorrigiert: Foy erhalte 200.000 Pfund (rund 227.000 Euro) als Nachzahlung.