Harmonisch unharmonisch: Film über Beach Boys

Die Beach Boys – das waren die Brüder Brian Wilson, Dennis Wilson und Carl Wilson, ihr Cousin Mike Love und ihr Freund Al Jardine – haben in den 60er- und 70er-Jahren eine Fantasie von einem Leben im Dauerurlaub in heitere Popsongs und Videos gegossen, in denen stets die Sonne scheint, die Mädls (sexy) in Bikinis herumlaufen und jeder Typ am Strand ein Waschbrett und ein frisch gewachstes Surfbrett mit sich herumträgt.