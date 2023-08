Teuerstes Gemälde mit Ramschstatus: "Salvator Mundi" wird zum NFT

Erinnnern Sie sich noch an NFTs? Die Technologie der so genannten "Non-Fungible Tokens" - vereinfacht gesagt digitale Echtheitszertifikate - war 2021 in aller Munde. Danach wurde es eher still um das Format, das kurzzeitig für finanzielle Höhenflüge gesorgt hatte, angeführt von einem Rekordergebnis von 69 Millionen US-Dollar für ein Werk des US-Künstlers Beeple.

Freilich werden nach wie vor Territorialansprüche im digitalen Raum geltend gemacht, auch mithilfe der NFT-Technologie. Laut Art Newspaper wird nun das bisher teuerste Gemälde der Welt auf diese Weise aktiviert: "Salvator Mundi", das Leonardo da Vinci zugeschriebene Christusbild, das 2017 bei einer Auktion um 450 Millionen US-$ den Besitzer wechselte, soll demnach ab dem 12. August als NFT verfügbar sein.