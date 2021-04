Doku schürt neue Zweifel an Echtheit des "Salvator Mundi"

Eine französische Doku sät neue Zweifel daran, dass das Leonardo da Vinci zugeschriebene Ölgemälde „Salvator Mundi“ als ein von dem Großmeister geschaffenes Werk gelten kann. Laut Filmemacher Antoine Vitkine kamen Analysen des Pariser Museums Louvre zu dem Schluss, dass das Gemälde zwar in einem Atelier da Vincis entstanden sei - der Meister selbst dazu aber lediglich „beigetragen“ habe. „Salvator Mundi“ gilt als das teuerste Gemälde der Welt.

Das Werk, dessen lateinischer Titel „Erlöser (oder Retter) der Welt“ bedeutet, war im Jahr 2017 vom Auktionshaus Christie's in New York für 450 Millionen Dollar (nach heutigem Wert: 373 Millionen Euro) versteigert worden. Seit der Auktion wurde es nicht mehr öffentlich ausgestellt. Der geheime Käufer soll der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman gewesen sein - was Riad allerdings bis heute dementiert.