Salman Rushdie über Attentäter: „Er lag auf mir und stach unaufhörlich auf mich ein“

Schriftsteller Salman Rushdie musste nun in einem weiteren Verfahren gegen seinen bereits verurteilten Attentäter aussagen. Der schon zu 25 Jahren Haft verurteilte Attentäter Hadi Matar muss sich in dem zweiten Verfahren Terrorismusvorwürfen stellen, wie die „New York Times“ und der US-Sender BTPM übereinstimmend berichten. „Ich habe versucht zu entkommen, aber er lag auf mir und stach unaufhörlich auf mich ein“, sagte Rushdie laut der „New York Times“ während seiner Zeugenaussage am Donnerstag (Ortszeit) vor dem US-Bundesbezirksgericht in Buffalo im US-Staat New York. Matar hatte bei einer Lesung des weltbekannten Autors im August 2022 mehr als ein Dutzend Mal auf Rushdie eingestochen.

Das Messer durchtrennte einen Sehnerv – seitdem ist der Autor auf einem Auge blind und trägt stets eine Brille mit einem abgedunkelten Glas. „Wie Sie sehen können, ist jetzt nichts mehr davon übrig“, habe Rushdie mit Verweis auf sein Auge gesagt, nachdem er von dem Staatsanwalt aufgefordert worden sei, die Brille vor Gericht abzunehmen, so die Zeitung. Terrorismusvorwürfe Matar wird in dem neuen Verfahren vorgeworfen, auf Anweisung der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon gehandelt und durch die Durchsetzung einer Fatwa, eines religiösen Erlasses, einen Terrorakt verübt zu haben. Matar plädierte vor dem Bundesgericht auf nicht schuldig.