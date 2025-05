Attacke auf Salman Rushdie: Attentäter zu 25 Jahren Haft verurteilt

Hadi Matar wurde von einem Gericht in New York zu 25 Jahren Haft verurteilt. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Bereits im Februar hatten die Geschworenen ihn für schuldig befunden. Tatbestand war der versuchte Mord an Autor Salman Rushdie und der Körperverletzung an einem weiteren Mann, der mit Rushdie im Jahr 2022 im Bundesstaat New York auf der Bühne war.

Matar hatte bei einer Lesung des weltbekannten indischstämmigen Autors im August 2022 mehr als ein Dutzend Mal auf Rushdie eingestochen.