"Terminator"-Star Hamilton im Interview: „Ihr wollt nicht sein wie sie“

Sie wurde mit einer einzigen Rolle zur Action-Ikone und weltberühmt. Mit 63 zeigte Linda Hamilton noch einmal „ Terminator“ und Arnold Schwarzenegger, wo es lang geht. Privat lebt sie ein sehr stilles Leben abseits von Hollywood in einer Stadt, die dafür nicht bekannt ist: New Orleans. Ausflüge nach Hollywood meidet sie, und steigt nur ins Flugzeug, wenn das Studio darauf beharrt, dass sie einen Film wie „ Terminator: Dark Fate“ promoten muss. Beim Interview war sie sichtlich stolz auf ihre Leistung und sprach auch offen über die Herausforderungen, die für Frauen in den letzten 30 Jahren nicht weniger wurden.

KURIER: Was hat Sie dazu gebracht, nach all den Jahren das Angebot anzunehmen?

Linda Hamilton: Sie war nicht mehr dieselbe Frau mit derselben Mission, denn das wäre für mich als Schauspielerin extrem langweilig gewesen. Und mit Sicherheit auch für das Publikum. Aber nach all der Zeit, die seit dem letzten „ Terminator“ vergangen ist, hatte ich sehr viel kreative Freiheiten.