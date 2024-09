"Ten Days“ mit Fred Again

Was Taylor Swift für die Popwelt ist, ist Fred Again für das Dance-Genre. Denn alles, was der Brite aus London angreift, vergoldet sich. Jedes Video, das er online stellt, wird millionenfach geklickt. Und wenn der 31-Jährige ein Konzert spielt, macht er das mittlerweile nicht mehr im Club (also dort, wo seine Musik eigentlich hingehört), sondern im Stadion vor mehr als 50.000 Besuchern.