Causa Teichtmeister: Berufung gegen Schadenersatz-Urteil

Teichtmeister-Anwalt legte Berufung ein

Er finde "das Infragestellen unseres Rechtsstaates durch das Burgtheater befremdlich", so Teichtmeisters Anwalt, Manfred Arbacher-Stöger, gegenüber der Zeitung. So habe man ebenfalls Berufung eingelegt, da man die vom Burgtheater eingeklagten Kosten für nicht schlüssig dargelegt hält, heißt es in dem Bericht. Im Theater findet man dagegen die Wortwahl des Anwaltes befremdlich: "Die Burgtheater GmbH fühlt sich im österreichischen Rechtsstaat ausgesprochen sicher und gut aufgehoben, sie stellt diesen daher auch keineswegs in Frage. Die begründete Berufung gegen einen Aspekt des Urteils der ersten Instanz ist sicherlich auch Nichtjurist:innen als üblicher Vorgang bekannt und verständlich", so das Burgtheater in einer Stellungnahme. Laut "Kronen Zeitung" wird in der Folge das Oberlandesgericht schriftlich entscheiden.

Teichtmeister hatte sich von 2008 bis 2021 Bilder von missbrauchten Kindern und Jugendlichen verschafft und einen erheblichen Teil der Dateien verändert, indem er Collagen oder Diashows erstellte oder das Material mit Textanmerkungen versah. Er wurde dafür im September 2023 zu zwei Jahren Haft verurteilt und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen, wobei ihm sowohl die Haftstrafe als auch die Unterbringung im Maßnahmenvollzug unter Setzung einer fünfjährigen Probezeit bedingt nachgesehen wurde.