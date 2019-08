Taylor Swifts neues Album "Lover": Sei kein Mann

In einer Welt, die keine Erdtöne kennt, thront eine blonde Frau, die die Dinge laut beim Namen nennt: Taylor Swift, pink- und glitzergewordener Superstar, hat mit „Lover“ diese Woche ihr neuestes Album vorgelegt. Auch wenn sie damit das altmodische Gefäss des Longplayers füllt, ist die neue – nun ja – „Platte“ von Frau Swift alles andere als ein Nostalgierausch.

Kurz vor ihrem 30. Geburtstag behandelt die Sängerin alle wesentlichen Punkte des geschlechterübergreifenden Zusammenlebens: Affekt, Machtanspruch, Sex und Schlussmachen.

Zum Einstieg fährt sie etwa den besten Song dazu auf, wie man in Würde „Adieu“ zu sagen hat: „I forgot that you existed“ ist ungefähr die kaltschnäutzigste nachträgliche Abfuhr, die einem zuteil werden kann.