"Tatort": Boerne und Thiel sind "wunderbare Promenadenmischung“

Seiner Natur folgend, steckt Boerne seine Nase tief in diesen Fall – und er riecht die Vergangenheit. Denn just der spezielle Geruch der schwarzen Süßigkeit sorgt für eine bittersüße Erinnerungsreise zurück in seine Teenagerzeit. „ Boerne begegnet seinem großen Trauma vom seelischen ,Lakritztod‘ und gleichzeitig seiner einstigen Jugendliebe“, erzählt Liefers. Auch er selbst war „sehr gespannt, wie der Professor wohl als 13-Jähriger aussah und wie er sich so benahm.“

In Rückblenden lernen die Zuschauer nun endlich den jungen Karl-Friedrich ( Vincent Hahnen) kennen: Ein pummeliger Klugscheißer mit zu großer Brille, unglücklich verliebt in die Tochter der Lakritzmacher-Familie Maltritz.

Was die Antwort auf jene Frage liefert, die für Drehbuch-Autor Thorsten Wettcke am Beginn der Arbeit stand: „Gab es ein Ereignis in seinem Leben, das ihn zu diesem liebenswert narzisstischen Ekelpaket werden ließ?“