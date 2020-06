Tarantino-Doku: „Wie ein übereifriger, extrovertierter Hengst“

Unter den Kapiteln „Harte Frauen und Genre-Kino“ und „Gerechtigkeit“ arbeitet sich Wood durch das faszinierende Tarantino-Oeuvre, spickt es mit witzigen Animationssequenzen und reichert es mit Anekdoten an. So erzählt Michael Madsen lustige Schnurren über die Dreharbeiten zu „Reservoir Dogs“ und darüber, wie es ihm spontan einfiel, in ein abgeschnittenes Ohr hinein zu reden. Tarantino selbst wird nicht interviewt, sondern nur mit Sätzen wie „Wenn ich einen Film drehe, könnte ich dafür sterben“ zitiert. Kritische Stimmen gibt es so gut wie keine, dafür ist Tara Woods Doku viel zu sehr Love-Fest.

Sonntags steht dann Quentin Tarantinos achter Film auf dem Programm: „The Hateful Eight“ (21.45 Uhr, Arte)