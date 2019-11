Tanzrevolution am Indischen Subkontinent

Fündig wurde der damals Zehnjährige in einem Park. Dort trafen sich B-Boys zum Training. Zu diesem Zeitpunkt – es war im Jahr 2009 – war die Tanzform, die als Teil der Hip-Hop-Bewegung unter afroamerikanischen Jugendlichen im New York der frühen 1970er-Jahre entstanden ist, zwar längst auch in Indien angekommen. Aber trotzdem ist die Breaking-Geschichte am indischen Subkontinent noch eine relativ junge. Die Anfänge finden sich in den frühen 2000er-Jahren. Da entdeckten eine Handvoll Teenager die Kultur für sich – man vernetzte sich und traf sich auch immer wieder zum Austausch. In weniger als zwei Jahrzehnten hat sich die Szene dramatisch verändert.

Inzwischen gibt es im ganzen Land Breaker und mittlerweile an die 300 Crews. Eine davon nennt sich „Black Ice Crew“ und ist in der Millionen-Stadt Bangalore zu Hause. Ihr Aushängeschild: Jo, Indiens B-Girl der Stunde. Über ihren Freund, der ebenfalls professionell tanzt, habe sie sich in die Breakdance-Kultur und die Stimmung der Menschen in der Gemeinde verliebt. „Es ist ein Haufen motivierter Leute, die versuchen, die besten Versionen von sich selbst herauszufinden“, schwärmt Jo.

Ähnlich euphorisch ist Flying Machine, der den Breakdance-Spirit weitergeben möchte. Denn das Tanzen habe ihn auf den richtigen Weg gebracht. „Ich habe mich dadurch als Teenager besser kennengelernt, mich selbst gefunden, meine kreative Ader entdeckt. Es ist für mich aber auch immer eine Art Zufluchtsstätte, ein Ausgleich, wenn es mir einmal nicht gut geht, mir Sachen durch den Kopf schwirren. Denn beim Breaken vergesse ich alles um mich herum“, sagt Flying Machine.

Er veranstaltet Workshops, teilt seine Erfahrungen mit anderen und versucht, ein Vorbild für Teenager zu sein. „Es werden zwar immer mehr B-Boys und B-Girls, aber wir werden oft nicht ernst genommen, sondern ausgelacht. Als ich anfing, haben sich die Leute lustig gemacht. Sie sagten: ,Sieh mal, der tanzt wie ein Affe.‘ Aber ich habe weitergemacht, an mich und meinen Traum geglaubt. Und nun stehe ich im Weltfinale, bin einer der 16 besten B-Boys der Welt.“