BC One Finale in Mumbai: Menno und Kastet holen sich Titel

Am Samstagabend wurde in Mumbai Breakdance-Geschichte geschrieben. Denn Menno aus Rotterdam holte sich vor rund 3.000 Zusehern zum dritten Mal den Sieg in einem Red Bull BC One Weltfinale. Er setzte sich im Finale gegen Killa Kolya aus Kasachstan und die restlichen 14 besten Breakdancer der Welt durch. Der Holländer ist damit der erste B-Boy, der sich den Titel zum dritten Mal sichern kann. Der für Österreich tanzende Lil Zoo und Champ von 2018 wurde damit vom Thron gestoßen – er schied gegen den späteren Finalisten Killa Koyda in der ersten Runde der Top 16 aus. Bei den B-Girls gab es mit Kastet eine Überraschungssiegerin. Die Russin setzte sich im Finale gegen die Japanerin Ayumi durch.