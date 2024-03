Tanzquartier Wien: Chefin Bettina Kogler wechselt nach Norwegen

Bettina Kogler, Intendantin des Tanzquartiers Wien, wechselt ab August 2024 als künstlerische Leiterin an die BIT Teatergarasjen im norwegischen Bergen. Ihre Funktion im Tanzquartier werde sie in der Übergangszeit bis zum Ende ihres Vertrages im Juni 2025 weiterführen, heißt es am Montag in einer Aussendung des Tanzquartiers. Die BIT Teatergarasjen sei mit ihrem alle zwei Jahre stattfindenden Theaterfestival „Meteor“ und dem Tanzfestival „Oktoberdans“ seit vielen Jahren „einer der progressivsten Player in der internationalen Szene der darstellenden Künste.“

Derzeit läuft die Ausschreibung für die künstlerische Intendanz des Tanzquartiers, die Bewerbungsfrist endet am 2. April 2024. Ebenso ausgeschrieben ist die kaufmännische Geschäftsführung ab Juli 2025, nachdem die aktuelle kaufmännische Leitung Ulrike Heider-Lintschinger in den Ruhestand tritt.

Bettina Koglers künstlerische Vision und Programm sind - laut Eigendefinition des Tanzquartiers - "geprägt von Diversität und Experiment und setzen sich mit den gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart auseinander" Das Tanzquartier Wien hat unter ihrer Leitung ein breites Publikum und starke nationale und internationale Anerkennung erreicht.