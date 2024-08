Tanzmusik mit Gefühl: Ben Böhmer kommt nach Wien

Der deutsche Musikproduzent und DJ hat sich mit seiner atmosphärischen Version von Techno einen Namen gemacht. Am 31. August gastiert er in der Metastadt.

Ben Böhmer. Diesen Namen sollte man kennen, wenn man seine Nächte gerne auf einem Dancefloor verbringt. Es handelt sich dabei nämlich um den deutschen Musikproduzenten und DJ, der sich in den letzten Jahren in der elektronischen Musikszene einen Namen erarbeitet hat, weil er es ganz gut schafft, melodische und gefühlvolle Klänge mit einer satten Bassdrum zu kombinieren. Seine Tracks sind also keine vertonte Abrissbirne, schreien nicht ständig nach Aufmerksamkeit, sondern versprühen Harmonie und Liebe und wollen kuscheln vor (und nach) dem Sex.

Live in Wien Mit seinem Debütalbum "Breathing" aus dem Jahr 2019 und sein zweites Album "Begin Again" aus dem Jahr 2021 hat sich Ben Böhmer einen Status als einer der herausragenden Künstler der elektronischen Musikszene erarbeitet. Nach einer ausführlichen Welt-Tournee, die ihn auch zum renommierten Sónar nach Barcelona geführt hat (siehe Video unten), kommt er nun zum ersten Mal nach Wien. Er wird am 31. August in der Metastadt ein Open-Air-Konzert spielen. Mit dabei hat er auch Lieder seines neues Albums "Bloom", das im September escheinen soll.

Während sich "Breathing" mit der Trauer befasste und "Begin Again" Themen der Trennung erforschte, soll „Bloom“ einen Reset darstellen – eine selbstbewusste Rückkehr zu Ben Böhmers improvisatorischen Wurzeln und persönlichen Bestrebungen. Das Album spiegelt sein Wachstum und die Freude wider, die er beim Schaffen neuer Musik empfindet. Im Anschluss an das Open-Air-Konzert in Wien wird es eine Aftershow-Party bis 6 Uhr in die Innenräume der Metastadt geben. Die Musik dafür liefern DJs wie Raffa Guido. Ben Böhmer live: 31. August 2024, Metastadt, Wien, Einlass ab 16 Uhr, Aftershow-Party ab 22 Uhr. Vorverkauf: 49 Euro.