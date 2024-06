Neues Album von Charli XCX: Ein wilder Ritt über die Tanzfläche

Mit ihrem soeben vorgelegten Album „Brat“ verabschiedet sich die aus Cambridge stammende Sängerin aber erst mal wieder von einem Sound, der als massentauglich durchgehen würde. Es geht in den 15 Songs nämlich verstärkt in Richtung Techno und House, wie er in den 90er-Jahren in Detroit bzw. Chicago produziert wurde.

Für die Produktion wurden u. a. mit Hudson Mohawke und Gesaffelstein zwei in der Dance-Szene sehr angesagte Produzenten verpflichtet. Aber Charli XCX geht es nicht nur um die Verpackung, sondern auch um den Inhalt: Einige Songs sind messerscharfe Alltagsbeobachtungen – direkt aus dem Leben einer 31-Jährigen, die ständig auf irgendwelche Partys eingeladen ist, Champagner schlürft und Drogen nascht. Aber irgendwann ist jede Sause vorbei. Dann beginnen die Selbstzweifel, Unsicherheiten – der Blues. Und das wird auf der Platte ebenfalls thematisiert: "Girl, it’s so confusing sometimes to be a girl ...".