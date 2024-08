MetaStadt Wien vor dem Aus? Frühere Sperrstunde gefährdet internationale Acts

"Eine Regelung, die es künftig ungleich schwieriger bzw. nahezu unmöglich machen wird, internationale Acts in die Open Air-Location in Stadlau zu bringen", heißt es.

Regelmäßiger Dialog mit unmittelbaren Anrainern

Arcadia betonte in einer am Mittwoch verbreiteten Stellungnahme, dass man auf gute Nachbarschaft setze und regelmäßig den Dialog mit unmittelbaren Anrainern im 22. Wiener Gemeindebezirk suche. Mit einigen Nachbarn habe man gar "ein sehr gutes und freundschaftliches Auskommen" gefunden. An diverse behördliche Vorgaben habe man sich "penibel" gehalten. "Auch die bisherige offizielle Sperrstunde von 23 Uhr haben wir nicht immer bis zur letzten Minute ausgereizt", so der Veranstalter.