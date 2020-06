TAG: Shakespeare als Rap-Konzert

Ist Hamlet eine Traumrolle? Neuer: „Es war keine, von der ich sagte, die muss ich einmal gespielt haben.“ Plass: „Aber gewehrt hast du dich auch nicht.“ Neuner: „Nein! Was mich an der Figur reizt: Dass durch ihren Mund wesentliche Fragen verhandelt werden.“

Was macht Shakespeare so einzigartig? Neuner: „Er stattet seine Figuren mit soviel Fleisch aus, dass das in 400 Jahren nicht abfallen kann.“ Plass: „Weil er selbst auf den Brettern stand, die Texte an die Kollegen verteilte, ist das an der Wirklichkeit, an der Abendkasse gewachsenes Theater.“