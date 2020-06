In Turnschuhen gegen die Waffenlobby

Guten Abend meine Damen und Herren!" - bei seinem zweiten Wien-Besuch in eineinhalb Jahren begrüßt Autor T.C. Boyle das Publikum bereits auf Deutsch. "Hart auf Hart" heißt sein neuer Roman, an dessen Beginn er ein Zitat von David Herbert Lawrence stellt: "Die amerikanische Seele ist ihrem Wesen nach hart, einzelgängerisch, stoisch und ein Mörder. Sie ist noch nicht geschmolzen." Aus dieser pessimistischen Einstellung gegenüber der amerikanischen Gesellschaft und Politik macht der US-Erfolgsautor auch bei seiner Lesung im Gartenbaukino kein Geheimnis.

Im Gespräch mitFM4-Moderator Chris Cummins spricht er über die Absurdität des amerikanischen Waffengesetzes: In einer Gesellschaft, in der jeder einfach losgehen und Waffen kaufen kann, sei es wenig erstaunlich, dass diese auch in die Hände gestörter Gewaltäter geraten, erklärt Boyle . Und um einen ebensolchen geht es in seinem neuen Buch, das auf einer wahren Geschichte beruht: Adam, den Eltern und Lehrer bereits aufgegeben haben, plant, sich durch einen Amoklauf gewaltsam an der Gesellschaft zu rächen. Ein politisches Statement möchte der Schriftsteller mit dem Text aber nicht machen. "Meine Aufgabe als Autor besteht darin, spezifische Gefühle auszudrücken, und die Leser dazu zu ermuntern, sich selbst eine Meinung zu bilden", sagt Boyle im ausverkauften Gartenbaukino .