Sziget 2018: Weil’s nicht nur um die Musik geht

Fast auf dem gesamten Gelände darf gecampt werden – wer will, kann sein Zelt auch in Sicht- und Hörweite zur Main Stage aufstellen. Oder bequem in der Stadt im Hotel übernachten, wie Gilles und Asja. Eine halbe bis dreiviertel Stunde braucht man etwa vom Zentrum zum Sziget, das seit Anbeginn an ein Zeichen für Weltoffenheit, Liebe und Toleranz setzen will. Botschaften wie „No Racism“ sind überall auf dem Gelände zu lesen.

Ein großes rotes Herz markiert die sogenannte „NGO-Insel“ – einen Bereich, in dem Nichtregierungsorganisationen ihre Arbeit vorstellen können – und das in einem Land, dessen Regierung NGOs den Kampf angesagt hat. Als besonderes politisches Statement sei das nicht zu verstehen, meint Ákos. „Das sind einfach die Werte, die uns wichtig sind. Das war schon immer so am Sziget.“ Das Verhältnis zur ungarischen Regierung beschreibt er als ein „friedliches Nebeneinander“.