Sziget 2018: Start mit einem halben Kendrick-Lamar-Konzert

Lange 45 Minuten hatte Kendrick Lamar die Fans warten lassen, ehe er am Mittwoch in Budapest die Bühne betrat. Der US-Rapper ist einer der Headliner des diesjährigen Sziget Festivals, das noch bis 14. August in der ungarischen Hauptstadt stattfindet.

Technische Probleme sollen Schuld an Lamars Verspätung gewesen sein. Weil auf der Main Stage aber um spätestens 23 Uhr Schluss sein muss, fiel das auf eineinhalb Stunden anberaumte Konzert um die Hälfte kürzer aus. Das Publikum, das zuvor noch ungeduldig auf den Star des Abends gewartet hatte, ließ sich den Abend dadurch jedoch nicht vermiesen: Die "Szitizens" empfingen Lamar mit offenen Armen; rappten und sangen, hüpften und tanzten von der ersten Minute an ekstatisch mit.