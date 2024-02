"Swift Bowl": Alle reden nur noch über Taylor Swift

Seit Monaten verleiht die Romanze zwischen Football-Superstar Travis Kelce und Pop-Ikone Taylor Swift der NFL zusätzlichen Glanz. Auch vor der Super Bowl LVIII in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr) in Las Vegas überstrahlt die junge Liebe zwischen dem Tight End der Kansas City Chiefs und der Sängerin zumindest teilweise das Sportliche. Das war vor dem Duell zwischen dem Titelverteidiger aus Kansas City und den San Francisco 49ers besonders bei Kelces Medientermin zu sehen.

Alle haben Spaß

Am Mittwoch saß Kelce im Super-Bowl-Trikot seiner Chiefs auf einem Sessel und beantwortete knapp 40 Minuten lang Fragen einer Journalisten-Schar. Die meiste Zeit ging es um seine Freundin. Was er von der Wette halte, sie würden in Las Vegas heiraten? Was zuerst passieren werde: Dass Taylor einen Ring (von ihm) bekomme oder die 49ers (für den Sieg in der Super Bowl)? Ob es anstrengender sei, für drei Stunden ein Konzert zu geben oder auf dem Football-Feld zu stehen? Und schließlich: Was er davon halte, dass er so viele Fragen zu seinem Privatleben beantworten soll.

"Ich denke, das ist in Ordnung, wir haben alle Spaß damit. Wie könnte ich mich darüber also aufregen?", antwortete der 34-Jährige, der als Lieblings-Passempfänger von Star-Quarterback Patrick Mahomes zu den wichtigsten Spielern auf dem Rasen gehört. Auch für Kelce hat sich einiges verändert, die globale Aufmerksamkeit ist für den Footballer eine Neuheit. "Weltweit berühmt zu sein ist eine andere Geschichte, als in Kansas City berühmt zu sein", betonte er.