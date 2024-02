Superbowl: Taylor Swift kann nicht in Las Vegas landen

Am 11. Februar findet der Super Bowl in Las Vegas zwischen den Kansas City Ciefs und den San Francisco 49ers statt.

Für Swift bedeutet das Reisestress. Sie gibt am Samstag noch ein Konzert in Tokio. Danach will sie nach Las Vegas jetten. Allerdings: es gibt keinen freien Platz für ihren Privatjet.

In Las Vegas gibt es vier Flughäfen mit insgesamt 475 Parkplätzen für Privatjets, für das Super-Bowl-Wochenende in der Glücksspielmetropole werden aber rund 1200 erwartet.