Gespräche gescheitert

Die Gespräche über einen neuen Vertrag mit Filmstudios und Streaming-Giganten sind am Donnerstag gescheitert. Die Screen Actors Guild (SAG) beschuldigte die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), "nicht bereit zu sein, einen fairen Deal anzubieten". Etwa 160.000 Darsteller legten daher um Mitternacht die Arbeit nieder und schlossen sich damit 11.500 Mitgliedern der Writers Guild of America (WGA) an, die am 2. Mai die Arbeit niedergelegt hatten. Insgesamt hat die WGA etwa 20.000 Mitglieder.