Straßenfotografie in Wien: Einen "Augenblick!" bitte

Dass gelungene Ausstellungen zeitlos sind, sieht man derzeit im Wien Museum MUSA. Denn „Augenblick! Straßenfotografie in Wien“, so der Titel der Schau, hätte bereits vor einem Jahr eröffnet werden sollen. Für den Konjunktiv hat – richtig! – Corona gesorgt. Nun ist es aber soweit: Am Donnerstag laden die beiden Kuratoren Anton Holzer und Frauke Kreutler im Auftrag des Wien Museum zu einem Querschnitt durch die Geschichte der Wiener „Street Photography“. Man wolle dabei Wien in seinen unterschiedlichen Phasen, das Alltagsleben in unterschiedlichen Facetten betrachten.

Dazu wurde aus dem Archiv (aus den Beständen des Wien Museums) erst einmal eine Vorauswahl gemacht. Das waren dann immerhin 75.000 (!) Bilder, die gesichtet und aussortiert werden mussten. "Nur" 180 Fotos sind davon übrig geblieben, haben es in die Ausstellung geschafft. Diese Auswahl zu treffen, war "ein sehr schwieriger Prozess", wie Frauke Kreutler im Rahmen einer Pressekonferenz sagte. Matti Bunzl, Direktor des Wien Museum, spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem „Wahnsinnsprojekt“. Zum Glück leiden die beiden Kuratoren nicht an Decidophobie, also an Entscheidungsangst.