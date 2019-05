Strache-Video: Was ist das "Zentrum für politische Schönheit"?

Diese deutsche Gruppierung (hier ist die Webseite) besteht aus rund 70 Aktionskünstlern, die schon mit allerlei spektakulären Interventionen auf sich aufmerksam gemacht haben. So haben sie u.a. ein Holocaust-Mahnmal (siehe Artikelbild) am Nachbargrundstück des AfD-Abgeordneten Bernd Höcke gebaut. Die 24 Stelen waren ein verkleinerter Nachbau des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Höcke hatte letzteres zuvor ein "Denkmal der Schande" genannt.

Gegen das ZpS wurde daraufhin ein Verfahren wegen " Bildung einer kriminellen Vereinigung" eingeleitet - ein Novum gegen eine Künstlergruppe. Dieser Angriff auf die Freiheit der Kunst sorgte in Deutschland für viel Kritik und auch politische Verwerfungen. Dem Staatsanwalt wurden einseitige Ermittlungen vorgeworfen. Mehr als 100 Kunstschaffende werteten die Ermittlungen in einem offenen Brief als Angriff auf die Meinungs- und Kunstfreiheit.

Für die Aktion „Die Toten kommen“ wurden an den europäischen Außengrenzen verstorbene Flüchtlinge exhumiert und mit dem Einverständnis ihrer Familien nach Berlin überführt.