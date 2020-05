Die Angst vor dem Abstieg

Die High Society kenne ich nicht. Aber jeder sorgt sich um Geld. Sogar Leute, die Geld haben, haben Geldsorgen.

Auch in Ihrem jüngsten Buch geht es um Geld, auch wenn "Die Chance" als Liebesgeschichte bezeichnet wird.

Geld ist der Auslöser für das Ungleichgewicht. Aber im Grunde geht es hier um Gefühle. Das ist das Schwierigste. Das mit dem Geld ist einfacher: Entweder hast du es, oder du hast es nicht.

Aber die meisten Paare streiten über Geld.

Ja, klar, auch Art und Marion. Und sie hassen einander dafür. Doch sie haben auch über die Geldfrage hinaus Dinge zu klären. Urlaub – was für eine Herausforderung für ein Paar. Plötzlich muss man miteinander auskommen. Diese beiden wissen einfach nicht, was sie miteinander anfangen sollen.

Es geht also nicht nur darum, die weniger Privilegierten sichtbar zu machen?

Nein, nicht nur. Ich will über Menschen schreiben, die wir ansonsten für nicht sehr interessant halten. Emily, etwa. Man würde das Leben einer alten Frau ja nicht unbedingt für ein sexy Thema halten. Als ich meinem Agenten sagte, ich schreibe ein Buch über eine alte Dame und ihren Hund, sagte er bloß: ok, ich rufe Steven Spielberg an (lacht).

Zurück zur Finanzkrise: Wie denken Sie, hat die Krise die US-Literatur beeinflusst?

Nun, was das Inhaltliche betrifft: Literatur folgt normalerweise gesellschaftlichen Ereignissen. Was sich aber ganz sicher geändert hat, ist das Verlagswesen. Es werden einfach nicht mehr so viele Bücher verkauft.