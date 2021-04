Die Steiermark Schau über Landnahme und Trümmerlandschaften

Im Zentrum aber stehen Unmengen an Architekturmodellen, an denen man sich nicht sattsehen kann, samt Grundrissprojektionen auf den Teppichboden in Anthrazit. Emotional aufgeladen wird die Erzählung von der Spurensuche mit einer Soundinstallation, die immer bedrohlicher wird, je mehr man sich der „Hektomatikwelt“ nähert.

Man würde meinen, dass nun das Volkskundemuseum mit einer gesellschaftspolitischen Analyse der Gegenwart ansetzt. Doch man bekommt zunächst eine eher unkritische Einführung in die Geschichte der Institution. Anlass ist die abgeschlossene Sanierung; der Mief des Austrofaschismus hängt aber weiter in den nun frisch getünchten Räumen. Integriert in die espritlos inszenierte Schau „wie es ist“ (mit viel Anschauungsmaterial zum steirischen Apfel, zum Wandel der Mobilität oder zum Thermenland) ist der in der NS-Zeit eröffnete Trachtensaal mit 42 lebensgroßen Figuren. Au weh.