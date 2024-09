Stefan Zweigs "Schachnovelle" - fulminant erzählt im Burgtheater

Ensemblemitglied Nils Strunk und Lukas Schrenk, die 2023 mit geradezu unglaublichen Einfällen im Burgtheater-Kasino „Zauberflöte – the opera but not the opera“ realisiert hatten, haben nicht einmal als Garnierung eine Ehefrau dazuerfunden – wie Philipp Stölzl in seiner erfolgreichen Verfilmung aus 2021 mit Oliver Masucci und Birgit Minichmayr. Ja, in dieser erstaunlichen Produktion spielen Frauen, wie in der Vorlage, keine entscheidende Rolle – abgesehen von der Dame im Schachspiel.