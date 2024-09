Das Wiener Volkstheater: Ein Scheitern roter Kulturpolitik

Doch in Wahrheit war das Volkstheater eine bürgerliche Gründung – und ein Gegenmodell zur Burg, dem kaiserlichen Hoftheater. Am 25. Mai 1886 beschloss ein Verein ein „deutsches Volksschauspielhaus“ mit betont niedrigen Eintrittspreisen zu begründen. Im April 1887 wurde der Entwurf von Baurat Ferdinand Fellner vorgestellt: Das Gebäude musste – aufgrund neuer Bestimmungen nach dem Ringtheaterbrand 1881 – komplett freistehen. Laut Vorgabe wurde das Theater für 2.000 Personen dimensioniert, zu pflegen war „das Trauerspiel, das Schauspiel und das Volksstück, dann das Lustspiel, der Schwank und die Posse“. Bereits am 14. September 1889 fand die Eröffnung statt. Subventionen gab es keine.

Barbarischer Umgang

Im März 1938 übernahmen die Nationalsozialisten die Macht. Sie enteigneten nicht nur Juden sonder Zahl: Das Volkstheater wurde – wie auch das Raimund Theater und andere Institutionen – in die Deutsche Arbeitsfront (DAF) eingegliedert. Fortan stand riesig „Kraft durch Freude“ auf der Kuppel über dem Foyer. Die Machthaber gingen geradezu barbarisch mit dem Gebäude um: Der Stuck wurde abgeschlagen, der zentrale Luster demontiert, das Deckengemälde übermalt – und im Direktionstrakt richtete man ein „Führerzimmer“ in Nussholz ein (Hitler kam aber nie). Nach dem Untergang des Dritten Reichs ging das Volkstheater in den Besitz des ÖGB über: Dieser hatte sich mehr oder weniger selbst als Verwalter für das verfallene DAF-Vermögen eingesetzt. Und so wurde das Haus zum Hort sozialdemokratischer Kulturpolitik. Die Kleinbürger und Arbeiter besuchten z. B. das Volkstheater in den Bezirken – und wurden einmal pro Saison ins Haupthaus eingeladen. Das war immer ein Fest, man holte dafür die Einserpanier aus dem Schrank.