ImPulsTanz schafft locker, was Kay Voges nicht gelingt

Nun denn: Im vergangenen Monat – das Festival für zeitgenössischen Tanz wurde am 11. Juli eröffnet – gab es in Wien: 51 Produktionen von 47 Compagnien oder Solistinnen, 150 Vorstellungen (inklusive 26 Zusatzvorstellungen), darunter 8 Uraufführungen, 38 Erstaufführungen, 1 Ausstellung, 7 Filmvorführungen an 4 Abenden, 1 Symposium, 2 Buchpräsentationen, 15 Veranstaltungsorte, 268 Workshops mit 203 Dozenten, Assistenten und Musikern in 17 Departments.

Man könnte das Zahlenspiel noch fortsetzen, etwa mit 357 Tanzklassen im Rahmen von „Public Moves“ an 10 Orten mit 170 Dozentinnen und 18.000 Teilnehmerinnen sowie 26.000 Zuschauerinnen. Aber man sieht ohnedies: Regensburger bewegt was. Und das Wichtigste: „Am Ende des Festivals werden wir von den 46.000 aufgelegten Karten rund 45.000 ausgegeben haben, was einer Auslastung von ca. 98 Prozent entspricht.“