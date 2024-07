ImPulsTanz: Leichtfüßige Artistik - als gäbe es keine Schwerkraft

Von: Silvia Kargl

Das Programm „Foreshadow“ untermauert, dass Alexander Vantournhout der angesagteste Choreograf des zeitgenössischen Tanzes ist. Sein Stil ist kaum nachzuahmen, die sprühende Energie seiner Arbeiten hat innerhalb weniger Jahre bereits großen Einfluss auf die Entwicklung des Tanzes. Waren die letzten Jahre stark von Performances geprägt, die einen konzeptuellen Zugang in Bewegung übertrugen, zeigt Vantournhout ein Feuerwerk an Virtuosität: „not standing“ - so der Name seines Ensembles - ist das Programm. Kurze Erholungsphasen gibt es nur, wenn die Tänzerinnen und Tänzer am Bühnenrand stehen, wobei sie auch von dort die Aktionen ihrer Kollegen stets höchst konzentriert im Blick haben.