Johan Botha ist tot. Der 1965 in Rustenburg, Südafrika, geborene Startenor starb am Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von 51 Jahren. Das bestätigte seine Künstleragentur gegenüber dem KURIER.

Mit der Partie des Siegmund in Richard Wagners "Walküre" feierte Botha erst im Juni dieses Jahres ein triumphales Comeback nach sieben Monaten Bühnenabstinenz. Aufgrund seiner schweren Erkrankung hatte der Startenor zuvor alle Auftritte, darunter der "Otello" bei den Osterfestspielen Salzburg, absagen müssen. Nach der Sommerpause hätte er mit "Turandot" und "Aida" auch wieder an die Wiener Staatsoper zurückkehren sollen.

Botha kam nach seinem Studium in Südafrika nach Europa, wo er erste Engagements in Deutschland erhielt und bald auf den bedeutendsten Opernbühnen weltweit auftrat, darunter ab 1997 regelmäßig an der New Yorker Metropolitan Opera. Seit 1996 galt die Wiener Staatsoper als seine künstlerische Heimat: Hier sang er alle großen Partien seines Fachs, darunter in "Fidelio", "Tannhäuser", "Parsifal", "Tosca" und "Otello". 2003 wurde er zum Österreichischen Kammersänger ernannt.