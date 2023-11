Starparade: Klimts "Adele II" gibt ein Gastspiel im Belvedere

Das Bild habe sich seit der Auktion 2006 "in wechselndem Privatbesitz" befunden, heißt es in der Aussendung diskret. Tatsächlich aber war die Käuferin niemand geringere als US-Talk-Queen Oprah Winfrey gewesen, wie aus späteren Medienberichten hervorging. 2016 verkaufte Winfrey das Bild dann für 150 Millionen US-Dollar privat - "an einen chinesischen Sammler", wie es hieß.

Klimt-Metropole Hongkong

Als Leihgeberin der Präsentation im Belvedere firmiert nun die Hongkonger Unternehmerin Rosaline Wong mit ihrer Firma "HomeArt". Sie hatte bereits im Frühjahr das Bild "Wasserschlangen II", an die Belvedere-Schau "Klimt- inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse" verliehen. In der adaptierten Form der Ausstellung, die in Amsterdam gezeigt wurde, war auch "Adele Bloch Bauer II" als Leihgabe dabei gewesen. Ob "HomeArt" das Gefäß eines Investment-Konsortiums fungiert oder ob sich die Bilder in Wongs Privatbesitz befinden, war auf KURIER-Anfrage damals nicht zu erfahren.