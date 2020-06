Starparade an der Wiener Staatsoper

Insgesamt sind 236 Opernvorstellungen für die kommende Spielzeit am Haus geplant - fünf mehr als in der laufenden Saison. Inklusive Solistenkonzerten, Ballettaufführungen und Matineen zählt man in Summe 320 Vorstellungen. Dabei werden auch abseits der Premieren und Wiederaufnahmen zahlreiche der renommiertesten Künstler ihres Fachs erstmals in der Staatsoper zu hören sein. Hierzu zählen so klingende Namen wie Magdalena Kozena, Nino Machaidze, Vittorio Grigolo, James Rutherford oder Toby Spence. Auch am Dirigentenpult wird das Staatsopernorchester mit manch neuem Gesicht konfrontiert, darunter Christoph Eschenbach, Daniel Harding oder Cornelius Meister.



"Es sieht ein wenig aus, wie das Who is Who der Opernwelt", freute sich Meyer: "Obwohl wir die niedrigsten Höchstgagen der Welt haben, kommen so viele großartige Sänger." Darunter finden sich auch einige prominente Rückkehrer, so etwa Grace Bumbry, Anna Netrebko, Marlis Petersen, Kiri Te Kanawa, Erwin Schrott oder Bo Skovhus und als Dirigenten Ivor Bolton und Andris Nelsons. Ähnlich prominent liest sich die Liste der Gastsolisten, die sich aus Publikumsmagneten wie Agnes Baltsa, Elina Garanca, Vesselina Kasarova, Jonas Kaufmann, Rolando Villazon oder Placido Domingo zusammensetzt. Domingo wird bei Gounods "Romeo et Juliette" auch am Dirigentenpult stehen. (apa)