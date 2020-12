Stargeiger Ivry Gitlis verstorben

Der Geiger Ivry Gitlis ist tot. Der aus Israel stammende Künstler ist bereits am Heiligen Abend in Paris im Alter von 98 Jahren gestorben, berichtete AFP unter Berufung auf Gitlis' Sohn David. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron würdigte die Verdienste von Gitlis und nannte ihn einen der größten Violinisten seiner Zeit.

Gitlis stammte aus einer Familie russischer Einwanderer. Bereits in jungen Jahren absolvierte er sein erstes Konzert. Bronislaw Huberman sorgte in der Folge für Studienaufenthalte in Paris. Während es zweiten Weltkriegs musste er mit seiner Mutter nach London fliehen, wo er zunächst in einer Rüstungsfabrik und später als Geiger in der Truppenbetreuung arbeitete.

Skandal

1951 debütierte Gitlis in Paris – die Stadt sollte später seine Wahlheimat werden – und stand im MIttelpunkt eines Skandals: Beim Long-Thibaud Wettbewerb eroberte er die Herzen des Publikums, die Jury sprach ihm aber nur den 5. Preis zu. Die Aufregung darüber macht Gitlis bekannt.