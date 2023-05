Star des Remakes von Stephen Kings "Carrie": Samantha Weinstein 28-jährig gestorben

Die Schauspielerin Samantha Weinstein, die vor allem als Star des Remakes von Stephen Kings "Carrie" (2013) mit Chloë Grace Moretz in der Titelrolle bekannt war, ist tot. Sie starb 28-jährig an einer seltenen Form einer Krebserkrankung, berichten US-Medien. Sie hat in mehreren Filmen mitgespielt und lieh zahlreichen Cartoon-Charalteren ihre Stimme. In "Carrie" spielte sie die Schülerin Heather.