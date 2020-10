Staatsoper: Jonas Kaufmann als faszinierender Gestalter

Von Susanne Zobl

Was Jonas Kaufmann in diesen Tagen an der Wiener Staatsoper leistet, verdient Hochachtung. In Verdis fünfaktiger, französischer Fassung von „Don Carlos“ singt er die Titelpartie. Dazwischen übernahm er von Agnes Baltsa den Liederabend, da sie aufgrund der Reisebeschränkungen nicht kommen konnte.