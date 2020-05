Staatsoper: "Eine sehr elegante Lösung"

Und Meyer gibt zu, dass der Bau der Probebühne "ein expliziter Wunsch" an Ministerin Claudia Schmied noch vor seiner Bestellung zum Direktor war. Meyer: "Wenn man sich die internationale Situation ansieht, so waren die Probenbedingungen an der Staatsoper doch ziemlich arm." Im Haupthaus stehen drei Probebühnen und eine Ballettbühne zur Verfügung, die jedoch alle kleiner als die Hauptbühne sind. Bisher konnte man daher nie in den Kulissen proben.



Das ist jetzt anders. Das Ensemble probt im Arsenal auf 800 Quadratmetern, zusätzlich gibt es Büros und Künstlergarderoben. Ein 460 Quadratmeter großer Rollenboden in zehn Metern Höhe sorgt für ähnliche Probenbedingungen wie auf der Staatsopern-Hauptbühne.

Zusätzlicher Vorteil: Der Bau liegt auf Stahlbetonstützen und lässt daher im Foyer Raum für die Anlieferung von Bühnenbildern. Auch das Kulissen-Depot ist direkt mit der Probebühne verbunden. Meyer: "Man muss die Kulissen nur mehr hin und her schieben."



Geplant wurde die Probebühne vom Architekturbüro Kiskan-Kaufmann und Venturo ZT, die als Sieger aus dem dafür ausgeschriebenen Architekturwettbewerb hervorgegangen sind. Sie waren vor allem auf klare Strukturen und Zweckdienlichkeit bedacht.



Für das Publikum geöffnet wird die Probebühne nicht; es sollen Repertoire-Aufführungen und Kinderopern im Arsenal geprobt werden. Meyer: "Ab nächster Saison machen wir Kinderoper auch auf der großen Bühne."

