Sprachanpassung: Auch bei James Bond wird umgerührt, um nicht zu erschüttern

"So nah wie möglich am Original"

Künftig würden den Büchern ein Hinweis vorangestellt: "Dieses Buch wurde zu einer Zeit geschrieben, in der Begriffe und Einstellungen, die modernen Leserinnen und Lesern anstößig erscheinen können, weit verbreitet waren" heißt es darin (Übersetzung des Redakteurs). "In dieser Ausgabe wurden Aktualisierungen vorgenommen, mit dem Ziel, so nah wie möglich am Originaltext und der Epoche, in der die Geschichte spielt, zu bleiben."

Der Einsatz so genannter "sensitivity reader", die Texte auf Zugänglichkeit und ihr Potenzial, zu verstören, prüfen, ist in der Literaturbranche zunehmend üblich. Die Praxis wird teilweise pauschal als Zensur (Stichwort "Cancel Culture") oder als kommerzill motiviertes "Glattbügeln" verunglimpft. Im Bereich von Übersetzungen ist es freilich seit jener üblich, die Sprache von Klassikern von veralteten Formulierungen zu befreien und an den jeweiligen Sprachgebrauch anzupassen.