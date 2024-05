Schwammige Erfolgsstory: SpongeBob wird 25

Es dürfte vielleicht vor jetzt genau 25 Jahren ein paar Zweifler gegeben haben, ob ein Schwamm wirklich ein nachhaltiger TV-Star werden kann. Nur einer, der hat sicher immer dran geglaubt: SpongeBob. Denn kaum etwas ist der saugstarken Kultfigur mehr eingeschrieben als ihr unerschütterlicher Optimismus. Am 1. Mai 1999 lief die erste Folge von „SpongeBob Schwammkopf“ auf dem US-Kindersender Nickelodeon, heute gibt es über 300 Episoden und drei Kinofilme. SpongeBob ist ein adrett gekleideter Schwamm, der in einer Ananas am Meeresgrund wohnt. Für wen das schon abgefahren klingt: Er hat auch ein Haustier, das ist eine Schnecke, die miaut (Gary). Sein Nachbar ist ein trübsinniger Tintenfisch (Thaddäus), sein bester Freund, vielleicht auch Lebensgefährte, ist ein intellektuell eher schwachbrüstiger, dafür umso hungrigerer Seestern (Patrick). Ach und dann war der Schwamm auch mal mit einem Eichhörnchen namens Sandy zusammen. Sandy trägt einen Taucheranzug, sie ist ja keine echte Meeresbewohnerin, so viel Realismus muss sein.