Spiel mit falschen Namen

Es kann uns völlig egal sein, dass auf Seite 240 eine Burgschauspielerin ihren Geliebten in der Margaretenstraße besuchen will.

Interessant ist im Moment nur, dass in ihrem Kopf ein derartiger Überschwang an Wörtern, an Gedanken herrscht und sie deshalb an dem Haus, in das sie hinein will, vorüberläuft.

Genau das trifft auf den Anfang von „Der Kalte“ zu.

Der Überschwang an Namen, die zu diesem frühen Zeitpunkt ja nichts anders sein können als bedeutungslose Buchstaben, baut sich wie ein Dickicht zwischen Buch und Leser auf.

Schönn, Dauendin, Bonker und die Gehlen in einem einzigen Satz – was wollen die alle?

Abschreckend ist das.