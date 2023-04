Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Lael Neale legt mit ihrem neuen und dritten Album „Star Eaters Delight“ ein Meisterwerk vor. In den acht wunderschönen mit Lo-Fi-Sounds angereicherten Songs singt sie sich sehnsĂŒchtig durch die italienische Stadt Verona und geht nachdenklich einen Fluss entlang („I Am The River“). Mit beseelten und auf dem Omnichord oder Keyboard vorgetragenen Melodien und verhungerten Sixties-Beats generiert Lael Neale eine an die deutsche SĂ€ngerin Nico, The Velvet Underground und The Raveonettes erinnernde Musik, zu der man gleichzeitig tanzen und weinen kann. Lieder, die einen umarmen – und nicht mehr loslassen.