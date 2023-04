Der Soundtrack zum Sonntag: Neues von Feist

Zwei einschneidende Erlebnisse im Leben der kanadischen Singer-Songwriterin Leslie Feist prägten die Entstehung ihres soeben veröffentlichten Albums: Die Geburt ihrer Tochter und der Tod ihres Vaters. Verständlich also, dass die Gangart auf „Multitudes“ nicht sonderlich energiegeladen und durch und durch gelassen ausfällt. Aber dafür ist die 47-Jährige ohnehin nicht bekannt. Vielmehr schätzt man Feist für ihre wunderschöne wie wohlig-warme Stimme, an der man sich anhalten und aufbauen kann. Die zwölf neuen Lieder sind intime, auf der Gitarre im Alleingang vorgetragene „Songs For Sad Friends“. Dazu reicht man am besten Tee, Kekse und Taschentücher.