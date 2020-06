Sotschi: Karikaturen und Kritik

Gut, dass ich schon in Sibirien wohne. Recht viel weiter können sie mich nicht mehr abschieben." Der Karikaturist Vasily Slonov witzelt, aber der Grund seiner Worte ist ein ernster, nämlich ein Josef Stalin mit Vampirzähnen, eine Matrjoschka-Puppe in Handgranatenform, fünf Ringe, geformt aus Stacheldraht und ein Schneemann auf einem Panzeruntersatz. Mit seiner Karikatur-Reihe "Welcome! Sotchi 2014" verspottet Slonov das große Prestigeprojekt Vladimir Putins: Die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi an der Schwarzmeerküste.

Bereits 2007, als bekannt wurde, dass die Winterspiele 2014 auf russischem Boden ausgetragen werden sollen, begann Slonov an seiner Sotschi-Serie zu arbeiten. "Mir war schon damals klar, dass die offizielle PR-Strategie langweilig und wertlos werden würde", lautet sein Urteil zu den Bemühungen des russischen Olympischen Komitees.

Seine Umsetzung wiederum ist alles andere als langweilig. Doch wollte der Künstler eigentlich weniger provozieren als vielmehr ironisch und humorvoll auf die Vorurteile und Klischees rund um Russland anspielen. Das Lachen bleibt jedoch bei seinem tiefschwarzen Humor oft im Hals stecken – vor allem einigen Beamten Russlands. Die Regierung verbot Mitte Juni 2013 die Ausstellung der Karikaturen in Perm. "Welcome! Sotchi 2014" wurde von offizieller Stelle als Russen-feindliche, hetzerische Propaganda bezeichnet.